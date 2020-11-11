Близько 80% американців, зокрема більш ніж половина прихильників Республіканської партії, визнають обраного президента Джо Байдена переможцем на виборах у США.

Про це свідчать результати опитування агентства Reuters і дослідницької компанії Ipsos.

Так, минулої суботи провідні американські телеканали і видання назвали колишнього віцепрезидента США Джо Байдена передбачуваним переможцем президентських перегонів.

Згідно з останніми даними, Байден поки отримав 279 голосів виборників, в той час, як чинний президент США Дональд Трамп має 217 голосів. Для перемоги на президентських виборах необхідно набрати 270 голосів виборників.

У кількох штатах все ще триває підрахунок голосів.

Згідно з загальнонаціональним соціологічним опитуванням Reuters/Ipsos, яке проводилося з полудня суботи по вівторок, 10 листопада, 79% дорослого населення США вважають, що Джо Байден переміг на виборах президента.

Ще 13% респондентів заявили, що ім’я переможця поки невідоме. І лише 3% вважають Дональда Трампа переможцем виборів.

Ще 5% повідомили, що не знають відповіді на запитання про те, хто переміг на виборах.

Думки респондентів дещо розділилися залежно від їхніх партійних уподобань. Так, приблизно шість із 10 республіканців і майже кожен демократ заявили, що переміг Байден.

Опитування Reuters/Ipsos було частиною більш широкого дослідження, яке тривало з п’ятниці по вівторок. Воно охоплює результати опитувань, що проводилися до того, як ЗМІ оголосили Байдена обраним президентом США.

Зокрема, з’ясувалося, що 70% американців (зокрема 83% демократів і 59% республіканців) довіряють місцевим виборчим органам і впевнені, що ті “чесно виконують свою роботу”.

Крім того, 72% респондентів заявили, що кандидат, який програв президентські вибори, повинен визнати поразку. А 60% опитаних впевнені, що в січні 2021 року, коли підійде до кінця президентський термін Трампа, відбудеться мирна передача влади в США.

В опитуванні Reuters/Ipsos, яке проводилося онлайн на всій території США, взяли участь 1363 американці. З полудня суботи по вівторок було опитано 469 осіб. Інтервал достовірності опитування становить близько 5 відсоткових пунктів.