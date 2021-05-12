Більшість українців вважають, що рішення про запровадження в Україні ринку купівлі/продажу земель сільськогосподарського призначення має прийматися на всеукраїнському референдумі.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 23-27 квітня 2021 року.

Так, 77% опитаних переконані, що рішення про запровадження ринку землі в Україні повинно прийматися на всеукраїнському референдумі.

Не підтримують таку ініціативу про референдум лише 16% респондентів.

Крім того, 58% респондентів заявили, що однозначно готові взяти участь у такому референдумі, а 17% – скоріше б взяли участь.

Ще 20% – не брали б участі в референдумі.

64% опитаних із тих, хто взяв би участь у референдумі і визначився із відповіддю, проголосували б проти запровадження в Україні ринку купівлі/продажу земель сільськогосподарського призначення.

Водночас 36% – підтримали б цю ініціативу.

Під час опитування 79% респондентів висловилися проти надання іноземцям права купувати в Україні землі сільськогосподарського призначення.

Підтримують таку ініціативу лише 15%.

Соціологи з’ясували, що про відкриття ринку землі сільськогосподарського призначення з 1 липня 2021 року знають дві третини опитаних (46% – багато чули про це, 32% – щось чули).

А 22% нічого по це не знають. Останніх більше серед наймолодших опитаних, мешканців міст, та тих, хто не має земельного паю.

Третина опитаних вважають, що найбільше вплинули на прийняття рішення про запровадження ринку землі президент Володимир Зеленський і Верховна Рада (по 32% респондентів).

І лише 12% вважають, що на це рішення вплинув Кабінет Міністрів.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2% .