40 % українців вважають, що заходи карантину по боротьбі з коронавірусом COVID-19 в Україні мають бути жорсткішими.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 21 до 24 березня 2020 року.

Водночас, третина (33 %) опитаних вважають, що вже вжиті заходи є цілком адекватними, а 22 % вважають, що заходи мають бути менш жорсткими, і введено занадто багато непотрібних обмежень.

Загалом 75 % респондентів підтримують запроваджені заходи чи вважають, що вони мають бути ще жорсткішими.

При цьому попри високий рівень стурбованості та підтримку введених заходів, їх виконують далеко не всі, винятком є миття рук.

Зазначається, що рекомендацію “виходити з дому тільки в разі крайньої потреби” ніколи не дотримуються чи рідко дотримуються 15 % опитаних (завжди дотримуються 39 %).

Не одягають маску в громадських місцях 47 % українців (з них 23 % через нестачу масок, а 14 % вважають непотрібним), завжди одягають 23%.

Рекомендацію не користуватися громадським транспортом не виконують 20 % респондентів. Пораду дезінфікувати мобільний та інші речі, повернувшись додому, не виконують чи рідко виконують 37 % (завжди виконують 31 %).

Крім того, рекомендацію “торкатися кнопок ліфта і ручок дверей в рукавичках або серветкою” не виконують чи рідко виконують 54 % (завжди виконують 21 %). Часто й ретельно миють руки майже всі, рідко виконують це лише 3 %, виконують 97%, з них 73% завжди. Не уникають чи рідко уникають контакту з іншими людьми 20 % респондентів (завжди уникають 26 %).

Під час дослідження, що проводилося на онлайн панелі Inpoll, було опитано 402 респондента, що мешкають у всіх регіонах України (на підконтрольних територіях) за квотною вибіркою, що репрезентативна для міського населення України віком від 18 років, що користуються Інтернетом (приблизно 80 % міського населення). Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,,95 і без врахування дизайн–ефекту) не перевищує 5 %.