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Макрон планує візит до України. Він може відбутися до кінця року

Президент Франції Емманюель Макрон має намір відвідати Україну. Візит може відбутися до кінця року.

Вівторок, 24 серпня 2021, 22:13

Про це повідомили президент України Володимир Зеленський та міністр Європи та закордонних справ Французької Республіки Жан-Ів Ле Дріан.

У вівторок, 24 серпня, Ле Дріан відвідав Україну. Зеленський зустрічався з Ле Дріаном та за підсумками зустрічі написав в Twitter:

“На зустрічі з міністром Європи і закордонних справ Французької Республіки Жан-Ів Ле Дріаном подякував за візит на 30-річчя незалежності України та за участь Франції у “Кримській платформі”. Підтримка цієї ініціативи дуже важлива для нас. Очікую на візит Еммануеля Макрона до України“.

Кулеба на спільному з Ле Дріаном брифінгу зазначив:

“Ми чекаємо з нетерпінням на новий етап співпраці – візит президента Франції в Україну. Міністр Ле Дріан підтвердив сьогодні намір президента Макрона здійснити такий візит, який стане символічним і знаковим для наших двосторонніх відносин”.

Ле Дріан зазначив, що такий візит може відбутися до кінця 2021 року.

“Я поділяю сподівання, що президент Французької Республіки зможе завітати до кінця цього року”, — сказав він.

Точної дати візиту міністри не назвали.

  • Як відомо, у квітні 2021 року президент України Володимир Зеленський спільно з дружиною відвідали Париж, де зустрілися з президентом Франції Еммануелем Макроном та першою леді країни Бріжит Макрон.
  • Також 16 квітня лідери “норманської четвірки” (за виключенням президента РФ Володимира Путіна) провели перемовини у вигляді відеоконференції. Розмова стосувалася ситуації на Донбасі, де останні місяці спостерігається загострення.
  • Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що французький лідер Еммануель Макрон може допомогти реанімувати “нормандський формат”.
Теги: Франція, візит в Україну, Еммануель Макрон

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