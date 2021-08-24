Макрон планує візит до України. Він може відбутися до кінця року

Про це повідомили президент України Володимир Зеленський та міністр Європи та закордонних справ Французької Республіки Жан-Ів Ле Дріан.
У вівторок, 24 серпня, Ле Дріан відвідав Україну. Зеленський зустрічався з Ле Дріаном та за підсумками зустрічі написав в Twitter:
“На зустрічі з міністром Європи і закордонних справ Французької Республіки Жан-Ів Ле Дріаном подякував за візит на 30-річчя незалежності України та за участь Франції у “Кримській платформі”. Підтримка цієї ініціативи дуже важлива для нас. Очікую на візит Еммануеля Макрона до України“.
Кулеба на спільному з Ле Дріаном брифінгу зазначив:
“Ми чекаємо з нетерпінням на новий етап співпраці – візит президента Франції в Україну. Міністр Ле Дріан підтвердив сьогодні намір президента Макрона здійснити такий візит, який стане символічним і знаковим для наших двосторонніх відносин”.
Ле Дріан зазначив, що такий візит може відбутися до кінця 2021 року.
“Я поділяю сподівання, що президент Французької Республіки зможе завітати до кінця цього року”, — сказав він.
Точної дати візиту міністри не назвали.
- Як відомо, у квітні 2021 року президент України Володимир Зеленський спільно з дружиною відвідали Париж, де зустрілися з президентом Франції Еммануелем Макроном та першою леді країни Бріжит Макрон.
- Також 16 квітня лідери “норманської четвірки” (за виключенням президента РФ Володимира Путіна) провели перемовини у вигляді відеоконференції. Розмова стосувалася ситуації на Донбасі, де останні місяці спостерігається загострення.
- Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що французький лідер Еммануель Макрон може допомогти реанімувати “нормандський формат”.