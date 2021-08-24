Макрон планує візит до України. Він може відбутися до кінця року

Президент Франції Емманюель Макрон має намір відвідати Україну. Візит може відбутися до кінця року.

Про це повідомили президент України Володимир Зеленський та міністр Європи та закордонних справ Французької Республіки Жан-Ів Ле Дріан.

У вівторок, 24 серпня, Ле Дріан відвідав Україну. Зеленський зустрічався з Ле Дріаном та за підсумками зустрічі написав в Twitter:

“На зустрічі з міністром Європи і закордонних справ Французької Республіки Жан-Ів Ле Дріаном подякував за візит на 30-річчя незалежності України та за участь Франції у “Кримській платформі”. Підтримка цієї ініціативи дуже важлива для нас. Очікую на візит Еммануеля Макрона до України“.

Кулеба на спільному з Ле Дріаном брифінгу зазначив:

“Ми чекаємо з нетерпінням на новий етап співпраці – візит президента Франції в Україну. Міністр Ле Дріан підтвердив сьогодні намір президента Макрона здійснити такий візит, який стане символічним і знаковим для наших двосторонніх відносин”.

Ле Дріан зазначив, що такий візит може відбутися до кінця 2021 року.

“Я поділяю сподівання, що президент Французької Республіки зможе завітати до кінця цього року”, — сказав він.

Точної дати візиту міністри не назвали.