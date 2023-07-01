Президент Франції Емманюель Макрон відклав державний візит до Німеччини через тривалі протести та заворушення у Франції. Після четвертої доби масових заворушень через вбивство поліцією підлітка правоохоронці затримали понад 1300 осіб.

Джерело: Sky news

Скасування державного візиту Макрона є чітким свідченням важливості заворушень у Франції, враховуючи значущість їхніх відносин з Німеччиною.

Макрон поговорив зі своїм німецьким колегою Франком-Вальтером Штайнмаєром, щоб поінформувати його про ситуацію, повідомив речник президента Німеччини.

“Президент Макрон попросив відкласти запланований державний візит до Німеччини”, – додав речник.

У суботу вранці, 1 липня, пожежники в Нантері, на околиці Парижа, загасили пожежу, яку підняли протестувальники, через що вулицями були розкидані обгорілі залишки автомобілів, а в сусідньому передмісті Коломб протестувальники перекидали контейнери для сміття, щоб використовувати їх як імпровізовані барикади.

У п’ятницю ввечері, 30 червня, мародери увірвалися в магазин зброї і викрали зброю в середземноморському портовому місті Марсель.

Попри заклик Макрона до батьків залишати своїх дітей вдома, вуличні сутички між молодими протестувальниками та поліцією не припинялися, і, за словами влади, було влаштовано близько 2500 пожеж.