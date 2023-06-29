У Франції знову пройшли протести із заворушеннями через смерть хлопця, якого застрелила поліція

У Франції знову пройшли протести із заворушеннями у зв'язку зі смертю 17-річного хлопця, якого застрелила поліція під час дорожньої перевірки. Нині протести поширилися на нові міста.

Джерело: BFMTV.

Протести відбулися у багатьох містечках столичного регіону, серед нових міст були Ніца, Тулуза та Ліон. У передмісті Парижа Нантер, де стався інцидент, учасники заворушень кидалися у поліцію коктейлями Молотова, змусивши їх відійти.

Підпали зафіксували у містечках департаменту О-де-Сен та в самому Парижі. У департаменті Валь-де-Марн учасники протесту атакували охоронців на вході до в’язниці з використанням піротехніки. Вони не змогли потрапити всередину.

Ще в Ессоні звітували про підпалений автобус без пасажирів. В одному з містечок підпалили приміщення мерії.

За словами глави МВС Жераля Дарманена, відомо про 150 затриманих. Внаслідок нападів постраждали також відділки поліції та школи.

Президент Емманюель Макрон назвав погроми невиправданими, закликавши до спокою. Він скликав засідання міжвідомчої кризової команди.

Довідка. 27 червня поліцейські під час перевірки учасників дорожнього руху застрелили 17-річного хлопця за кермом. Обидва правоохоронці залишаються під вартою. Після цього внаслідок заворушень згоріли близько 40 авто і постраждали понад 20 правоохоронців. Тоді звітували про понад 30 затриманих.