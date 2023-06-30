Президент Франції Емманюель Макрон скликає екстрене засідання уряду після найбільш руйнівної ночі заворушень на знак протесту проти поліціянтів, які застрелили підлітка.

Джерело: Reuters

Сотні поліцейських було поранено, а сотні людей заарештовано протягом ночі, під час зіткнень учасників заворушень з правоохоронцями в містах Франції. Під час заворушень будівлі та транспортні засоби були підпалені, вітрини пошкоджені та автобуси перекинуті.

Міністр внутрішніх справ Франції Джеральд Дарманін, який направив 40 000 офіцерів у четвер увечері для придушення заворушень, які тривають уже третю ніч, повідомив у Twitter, що поліція здійснила 667 арештів.

Заворушення спалахнули в Марселі, Ліоні, По, Тулузі та Ліллі, а також у деяких районах Парижа, включаючи робітниче передмістя Нантер, де 17-річного Нахеля, алжирського та марокканського походження, було застрелено у вівторок.

За даними влади, по всій країні 249 поліціянтів зазнали поранень.

Для зустрічі з урядом Макрону, ймовірно, доведеться скоротити час своєї присутності на саміті Європейського Союзу в Брюсселі, повідомили в його офісі. Президент поки що виключає можливість оголошення надзвичайного стану.

У Twitter прем’єр-міністерка Елізабет Борн назвала насильство “нестерпним і непрощеним” і підтвердила свою підтримку поліції та пожежникам, які “сміливо виконували свої обов’язки”.

Міністр транспорту Клеман Бон заявив радіо RMC, що сьогодні громадський транспорт у паризькому регіоні буде курсувати з порушенням, і не виключив дострокового закриття мережі. Дванадцять автобусів були підпалені та знищені протягом ночі в депо в Обервільє, на півночі Парижа.

Відео в соціальних мережах показують численні пожежі по всій країні, включно з підпалом трамвая в східному місті Ліон.

У Нантері, на західній околиці Парижа, протестувальники підпалювали машини, забарикадували вулиці та кидали снаряди в поліцію після попереднього мітингу.

У торговому центрі Chatelet Les Halles у центрі Парижа був зламаний магазин взуття Nike, і кілька людей були заарештовані після того, як були розбиті вітрини на прилеглій торговій вулиці Рю де Ріволі, повідомила паризька поліція.

Поліціянти сказали, що здійснили 307 арештів у місті та його околицях і що дев’ять правоохоронців і пожежників були поранені.

Смерть Нахель М. викликала давні скарги на поліцейське насильство та системний расизм у правоохоронних органах з боку правозахисних груп і в малозабезпечених, расово змішаних передмістях навколо великих міст Франції.

Поліціянт, який, за словами прокурорів, визнав, що зробив смертельний постріл у підлітка, був поміщений під офіційне розслідування за навмисне вбивство. Його тримають у запобіжному ізоляторі.

Його адвокат Лоран-Франк Льєнар сказав, що його клієнт цілився в ногу водія, але отримав удар, внаслідок чого вистрілив у груди.

“Очевидно (офіцер) не хотів вбивати водія”, – сказав Ліенард в ефірі BFM TV,

Вночі на півдні Франції поліція застосувала гранати зі сльозогінним газом, а туристичне місце Марселя Старий Порт було евакуйовано через зіткнення молоді з поліцією. Поліція там заявила, що здійснила 56 арештів і що 38 офіцерів отримали поранення.

У Рубе на півночі Франції пожежа знищила офіс компанії TESSI, Також було підпалено кілька автомобілів.

Ці заворушення нагадують заворушення 2005 року, які три тижні тривожили Францію та змусили тодішнього президента Жака Ширака оголосити надзвичайний стан.

Ця хвиля насильства спалахнула в паризькому передмісті Кліші-су-Буа та поширилася по всій країні після смерті двох молодих людей, яких у результаті вбило електричним струмом на електропідстанції, коли вони ховалися від поліції.

Довідка. 27 червня поліцейські під час перевірки учасників дорожнього руху застрелили 17-річного хлопця за кермом. Обидва правоохоронці залишаються під вартою. Після цього внаслідок заворушень згоріли близько 40 авто і постраждали понад 20 правоохоронців. Тоді звітували про понад 30 затриманих.