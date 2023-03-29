Про це повідомляє Associated Press.
Зазначається, що у своєму інтерв’ю інформаційній агенції Зеленський передав запрошення в Україну “одному помітному і стратегічно важливому лідеру”, який ще не приїжджав в Україну під час війни, на відміну від інших світових лідерів — голові КНР Сі Цзіньпіну.
“Ми готові бачити його тут. Я хочу поговорити з ним”, — сказав Зеленський.
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Глава держави додав, що спілкувався з китайським лідером до початку повномасштабного вторгнення. Втім, контактів із Сі не було понад року повномасштабної війни.
Нагадаємо, що раніше Сі Цзіньпін прагнув перезавантажити свій імідж як державного діяча світового масштабу, коли Китай допоміг забезпечити угоду щодо покращення зв’язків між Іраном і Саудівською Аравією та оголосив власний план припинення вогню між Росією та Україною.
Однак мирний план Китаю призведе до заморожування російських військ на українській території, що для України не є вигідним кроком.
- Важливість відносин між Росією та Китаєм зросла для обох сторін, оскільки Вашингтон запровадив санкції проти РФ та обмежив доступ Китаю до американських технологій з міркувань безпеки.
- Аналітики Інституту вивчення війни, коментуючи другий день візиту китайського президента Сі Цзіньпіня до Росії, зауважили, що, найімовірніше, президенту РФ Володимиру Путіну не вдалось забезпечити необмежене партнерство з КНР, на яке він очікував.
- Глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсген переконаний, що президент Китаю Сі Цзіньпін, який перебуває з візитом у Москві, не вимагатиме від Росії виведення військ з України, оскільки він не зацікавлений у поваленні Путіна та зміні влади в Кремлі.