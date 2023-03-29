Президент України Володимир Зеленський запросив в Україну главу Китаю Сі Цзіньпіна, який досі жодного разу не спілкувався з ним після початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє Associated Press.

Зазначається, що у своєму інтерв’ю інформаційній агенції Зеленський передав запрошення в Україну “одному помітному і стратегічно важливому лідеру”, який ще не приїжджав в Україну під час війни, на відміну від інших світових лідерів — голові КНР Сі Цзіньпіну.

“Ми готові бачити його тут. Я хочу поговорити з ним”, — сказав Зеленський.

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Глава держави додав, що спілкувався з китайським лідером до початку повномасштабного вторгнення. Втім, контактів із Сі не було понад року повномасштабної війни.

Нагадаємо, що раніше Сі Цзіньпін прагнув перезавантажити свій імідж як державного діяча світового масштабу, коли Китай допоміг забезпечити угоду щодо покращення зв’язків між Іраном і Саудівською Аравією та оголосив власний план припинення вогню між Росією та Україною.

Однак мирний план Китаю призведе до заморожування російських військ на українській території, що для України не є вигідним кроком.