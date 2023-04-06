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Макрон заявив, що будь-хто, хто допомагає РФ, буде пособником російської агресії в Україні

Президент Франції Еманюель Макрон під час візиту до Китаю заявив журналістам, що "будь-хто, хто допомагає агресору, буде його співучасником". Ця заява стосується війни РФ в Україні.

Четвер, 6 квітня 2023, 10:15
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Про це повідомляє CNN.

За словами Макрона, тривала війна “не в інтересах Китаю”.

Він додав, що Франція від початку повномасштабного вторгнення РФ “вирішила допомагати постраждалому”.

Як відомо, Макрон і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 5 квітня прибули до Пекіна з триденним візитом.

Єлисейський палац повідомив, що глави Макрон та президент КНР Сі Цзіньпінь держав обговорили спільне бажання залучити Китай до прискорення завершення війни в Україні.

Макрон заявив, що Китай може зіграти “важливу роль” у війні в Україні через тісні відносини з Росією.

Теги: Війна в Україні, Емманюель Макрон, російсько-українська війна, Росія, Україна

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