Макрон заявив, що будь-хто, хто допомагає РФ, буде пособником російської агресії в Україні

Президент Франції Еманюель Макрон під час візиту до Китаю заявив журналістам, що "будь-хто, хто допомагає агресору, буде його співучасником". Ця заява стосується війни РФ в Україні.

Про це повідомляє CNN.

За словами Макрона, тривала війна “не в інтересах Китаю”.

Він додав, що Франція від початку повномасштабного вторгнення РФ “вирішила допомагати постраждалому”.

Як відомо, Макрон і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 5 квітня прибули до Пекіна з триденним візитом.

Єлисейський палац повідомив, що глави Макрон та президент КНР Сі Цзіньпінь держав обговорили спільне бажання залучити Китай до прискорення завершення війни в Україні.

Макрон заявив, що Китай може зіграти “важливу роль” у війні в Україні через тісні відносини з Росією.