Макрон заявив, що будь-хто, хто допомагає РФ, буде пособником російської агресії в Україні

Про це повідомляє CNN.
За словами Макрона, тривала війна “не в інтересах Китаю”.
Він додав, що Франція від початку повномасштабного вторгнення РФ “вирішила допомагати постраждалому”.
Як відомо, Макрон і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 5 квітня прибули до Пекіна з триденним візитом.
Єлисейський палац повідомив, що глави Макрон та президент КНР Сі Цзіньпінь держав обговорили спільне бажання залучити Китай до прискорення завершення війни в Україні.
Макрон заявив, що Китай може зіграти “важливу роль” у війні в Україні через тісні відносини з Росією.
- Президент Франції Емманюель Макрон під час візиту до КНР заявив, що Європа повинна продовжувати співпрацю з Китаєм щодо питання війни в Україні.
- Президент Франції Емманюель Макрон і президент США Джо Байден обговорили спільні зусилля щодо залучення Китаю до прискорення закінчення війни РФ проти України.