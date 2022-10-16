Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що на південному напрямку співвідношення втрат особового складу ЗСУ та російських окупантів становить приблизно 1 до 6,5.

Про це Маляр повідомила у Facebook.

За її словами, вона стала свідком того, як командувач ОК “Південь” генерал-майор Андрій Ковальчук надихає військових на боротьбу з ворогом. Попри те, що не всі слова та задачі змогла оприлюднити, запевнила, що “це потужно”.

Маляр дізналася цікаві факти про деморалізацію підрозділів ворога на півдні та про зростаючі втрати ворога. Зокрема, співвідношення втрат приблизно 1 до 6,5.

Водночас генерал наголосив, що критична межа співвідношення втрат – 1 до 8, після якої армія противника буде психологічно “сипатись”.

За словами Командувача ворог вже у доволі складній ситуації на півдні, але розслаблятись не час. Навпаки — треба зібрати всю нашу силу і міць та вичавлювати російську армію з нашої землі.