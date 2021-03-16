Про це розповідають #Букви.
Коли: о 22:00 за Києвом.
Де: Будапешт, стадіон “Пушкаш Арена”.
Де подивитися: “Футбол 2”, OLL.TV.
Орієнтовні склади:
“Манчестер Сіті”: Едерсон – Уокер, Діаш, Лапорт, Зінченко – Гюндоган, Родрі, Фоден – Сілва, Жезус, Стерлінг.
“Боруссія М”: Зоммер – Ельведі, Закарія, Гинтер – Лайнер, Нойхаус, Лазаро, Хофманн, Вендт – Плеа Штіндль.
Статистика особистих зустрічей:
Всього матчів: 7 (4 перемоги “Манчестер Сіті”, 2 нічиїх, 1 перемога “Боруссії М”), різниця м’ячів – 15: 8.
На поле “Манчестер Сіті”: 3 (2 перемоги “Манчестер Сіті”, 1 нічия), різниця м’ячів – 9: 3.
На поле “Боруссії М”: 4 (2 перемоги “Манчестер Сіті”, 1 нічия, 1 перемога “Боруссії М”), різниця м’ячів – 6: 5.
- 24 лютого пройшов матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, в якому “Боруссія М” з Менхенгладбаха прийняла “Манчестер Сіті”.