Про це Порошенко написав у Facebook.
“У нас в родині традиція: паски Марина пече сама. Цього року до неї приєдналися Євгенія та Олександра. Разом вони вирішили подарувати частину родинного тепла захисникам України, які лікуються в Київському шпиталі, і спекти для них Великодні паски”, – написав п’ятий президент.
Також на своїй сторінці він опублікував сімейний рецепт, за яким дружина готує великодню випічку з року в рік.
Рецепт паски від Марини Порошенко
Інгредієнти:
1 л молока;
100 г дріжджів;
100 мл олії;
2-3 кг борошна;
200-300 г родзинок;
250 г маргарину;
250 г вершкового масла;
8 яєць;
400 г цукру;
1 пакетик ванільного цукру;
цукор для глазурі.
Для опари: 100 г дріжджів розчиняємо у пів склянки теплого молока. На малому вогні розтоплюємо 250 г маргарину і 250 г вершкового масла. Додаємо до опари масло із маргарином та 8 яєць. Додаємо олію, 2-2,5 склянки борошна та 50 г цукру. Перемішуємо і залишаємо на 30 хв. підніматися.
Через пів години починаємо замішувати тісто. У опару додаємо 1 пакетик ванілі, родзинки та 400 г цукру. Замішуємо все це 2-3 кг просіяного борошна. Тісто має «відставати» від миски.
Залишаємо підніматися у теплому місці.
Готове тісто розкладаємо у форми на ⅔ і даємо 10-15 хв. піднятися. Випікаємо у духовій шафі при 180 градусах 45-50 хв.
Для білої глазурі збиваємо білок із цукром до густої білої піни і прикрашаємо паски, коли вони охолонуть.
- Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів України перед Великоднем посилив заборону на проведення релігійних зборів.
- Президент України Володимир Зеленський закликав українців святкувати Великдень вдома та дивитися богослужіння по телевізору.