Дружина п'ятого президента України Петра Порошенка, Марина, в Чистий четвер поділилася сімейним рецептом паски. У приготуванні їй допомагали дочки: Євгенія та Олександра.

Про це Порошенко написав у Facebook.

“У нас в родині традиція: паски Марина пече сама. Цього року до неї приєдналися Євгенія та Олександра. Разом вони вирішили подарувати частину родинного тепла захисникам України, які лікуються в Київському шпиталі, і спекти для них Великодні паски”, – написав п’ятий президент.

Також на своїй сторінці він опублікував сімейний рецепт, за яким дружина готує великодню випічку з року в рік.

Рецепт паски від Марини Порошенко

Інгредієнти:

1 л молока;

100 г дріжджів;

100 мл олії;

2-3 кг борошна;

200-300 г родзинок;

250 г маргарину;

250 г вершкового масла;

8 яєць;

400 г цукру;

1 пакетик ванільного цукру;

цукор для глазурі.

Для опари: 100 г дріжджів розчиняємо у пів склянки теплого молока. На малому вогні розтоплюємо 250 г маргарину і 250 г вершкового масла. Додаємо до опари масло із маргарином та 8 яєць. Додаємо олію, 2-2,5 склянки борошна та 50 г цукру. Перемішуємо і залишаємо на 30 хв. підніматися.

Через пів години починаємо замішувати тісто. У опару додаємо 1 пакетик ванілі, родзинки та 400 г цукру. Замішуємо все це 2-3 кг просіяного борошна. Тісто має «відставати» від миски.

Залишаємо підніматися у теплому місці.

Готове тісто розкладаємо у форми на ⅔ і даємо 10-15 хв. піднятися. Випікаємо у духовій шафі при 180 градусах 45-50 хв.

Для білої глазурі збиваємо білок із цукром до густої білої піни і прикрашаємо паски, коли вони охолонуть.