Про це свідчить опублікована сьогодні постанова Уряду № 255 від 2 квітня.

Згідно з цим документом, до 24 квітня заборонено проведення всіх масових, в тому числі релігійних заходів.

Відтак, під заборону потрапляє масове святкування Великодня, який цього року відзначається 19 квітня (православний) і 12 квітня (католицький).

Раніше ж діяв дозволений ліміт в 10 осіб. Так, у постанові Кабміну № 215 від 16 березня йшлося про заборону на масові, в тому числі релігійні заходи, “в яких беруть участь понад 10 осіб”.

Згідно з оновленими нормами, заборона не стосується тільки заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади і органів місцевого самоврядування (за умови наявності у їхніх учасників засобів індивідуального захисту – респіраторів або масок, в тому числі виготовлених самостійно).

<noscript><iframe style="border: 1px solid #CCC; border-width: 1px; margin-bottom: 5px; max-width: 100%;" src="//www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/fCafHXFxMdvj0M" width="668" height="714" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></noscript>