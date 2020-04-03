Про це свідчить опублікована сьогодні постанова Уряду № 255 від 2 квітня.
Згідно з цим документом, до 24 квітня заборонено проведення всіх масових, в тому числі релігійних заходів.
Відтак, під заборону потрапляє масове святкування Великодня, який цього року відзначається 19 квітня (православний) і 12 квітня (католицький).
Раніше ж діяв дозволений ліміт в 10 осіб. Так, у постанові Кабміну № 215 від 16 березня йшлося про заборону на масові, в тому числі релігійні заходи, “в яких беруть участь понад 10 осіб”.
Згідно з оновленими нормами, заборона не стосується тільки заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади і органів місцевого самоврядування (за умови наявності у їхніх учасників засобів індивідуального захисту – респіраторів або масок, в тому числі виготовлених самостійно).
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