Антисанітарія в зруйнованому окупантами Маріуполі, імовірно, спричинить спалах холери. Росіяни вирішили не допомагати мешканцям міста та готують інфекційні відділення для своїх військових.

Про це під час телемарафону повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, наразі Маріуполь закривають на карантин. Причина — імовірний спалах холери через антисанітарію. Зокрема, міжнародний телеканал CNN повідомляє про непоховані тіла під завалами на вулицях та забруднену воду в місті.

Водночас росіяни в Ростові-на-Дону підготували окремі інфекційні відділення для розміщення військових. Проте мешканцям Маріуполя вони вирішили не допомагати.

“Вони готуються приймати власних військових, які можуть потрапляти туди внаслідок епідемії, і слово “холера” звучить всередині міста, серед окупаційної влади і їх кураторів”, — зауважив Андрющенко.

Радник мера також додав, що гуманітарна ситуація в Маріуполі зараз є катастрофічною. Воду в місті дають лише раз на два дні, а від 1 липня беозплатну їжу дають тільки пенсіонерам.