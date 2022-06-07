Про це під час телемарафону повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, наразі Маріуполь закривають на карантин. Причина — імовірний спалах холери через антисанітарію. Зокрема, міжнародний телеканал CNN повідомляє про непоховані тіла під завалами на вулицях та забруднену воду в місті.

Водночас росіяни в Ростові-на-Дону підготували окремі інфекційні відділення для розміщення військових. Проте мешканцям Маріуполя вони вирішили не допомагати.

“Вони готуються приймати власних військових, які можуть потрапляти туди внаслідок епідемії, і слово “холера” звучить всередині міста, серед окупаційної влади і їх кураторів”, — зауважив Андрющенко.

Радник мера також додав, що гуманітарна ситуація в Маріуполі зараз є катастрофічною. Воду в місті дають лише раз на два дні, а від 1 липня беозплатну їжу дають тільки пенсіонерам.