Про це під час телемарафону повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За його словами, наразі Маріуполь закривають на карантин. Причина — імовірний спалах холери через антисанітарію. Зокрема, міжнародний телеканал CNN повідомляє про непоховані тіла під завалами на вулицях та забруднену воду в місті.
Водночас росіяни в Ростові-на-Дону підготували окремі інфекційні відділення для розміщення військових. Проте мешканцям Маріуполя вони вирішили не допомагати.
“Вони готуються приймати власних військових, які можуть потрапляти туди внаслідок епідемії, і слово “холера” звучить всередині міста, серед окупаційної влади і їх кураторів”, — зауважив Андрющенко.
Радник мера також додав, що гуманітарна ситуація в Маріуполі зараз є катастрофічною. Воду в місті дають лише раз на два дні, а від 1 липня беозплатну їжу дають тільки пенсіонерам.
- Раніше повідомлялося, що окупанти планують демонтувати напис назви Маріуполя українською мовою на в’їзді до міста.
- Міська рада Маріуполя також повідомляла, що кількість місцевих жителів зменшилася в п’ять разів: у місті проживають близько 120 тисяч осіб.