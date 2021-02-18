Сьогодні, 18 лютого, американське космічне агентство NASA планує висадити на Марс новий марсохід Perseverance ( "Наполегливість"). Розповідаємо про нього докладніше.

Про це пише BBC.

Марсохід Perseverance створений на базі конструкції свого попередника “Curiosity”, але він оснащений розширеним комплектом наукових інструментів — зокрема 23 камерами й двома мікрофонами, які мають вперше записати звуки на Марсі.

Разом з ним в експедицію на Червону планету відправився безпілотний літальний апарат Mars Helicopter.

Perseverance і Helicopter працюватимуть в кратері Езеро, де раніше розташовувалася річкова дельта і можна знайти глинисті мінерали й карбонати, які могли утворитися в присутності рідкої води та зберегти сліди давнього марсіанського життя. Крім того, марсохід буде вивчати клімат Марса, збирати проби образів ґрунту для подальшого доставлення на Землю і зможе випробувати технології, які використовують під час майбутніх пілотованих польотів на Марс, такі як отримання кисню з атмосфери.

На сьогодні це найбільший і технічно досконалий всюдихід, скерований до поверхні планети. У NASA сподіваються, що ці дослідження підготують ґрунт для подальших місій на Марс і на Місяць.

Критична фаза почнеться не раніше 22:30 (за київським часом), момент посадки — о 22:55.

Марсохід зануриться в розріджене повітря зі швидкістю понад 20000 км/год, і на той час, як він досягне поверхні, йому доведеться знизити швидкість до близької до пішохідної. Цей момент інженери NASA напівжартома називають “сімома хвилинами жаху”.

Захисна капсула робота буде виконувати більшу частину роботи зі зменшення швидкості входу, але для останніх трьох хвилин гальмування і розміщення на поверхні будуть потрібні надзвуковий парашут і реактивний ракетний ранець, або “Небесний кран”.

Інженери стежитимуть за роботою центру управління польотом в Лабораторії реактивного руху в Пасадені, Каліфорнія.

Телеметрія з марсохода під час його спуску буде ретранслюватися з супутника, пролітає, – Mars Reconnaissance Orbiter. Команда також буде прослуховувати серію сигналів з низьким рівнем даних, що виходять безпосередньо від самого робота.