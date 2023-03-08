Про це повідомляє Space.

Світлину зробили 2 лютого 2023 року у межах нової місії марсохода Curiosity на Марсі. Вона полягає у спостереженні за хмарами над планетою в сутінках. Нове дослідження ґрунтується на попередніх спостереженнях хмар на Червоній планеті, які світяться вночі.

Хмари, які зображено на новому знімку, відрізняються від інших, які зазвичай висять над Червоною планетою на висоті не вище 59 кілометрів. Сутінкові хмари знаходяться на більшій висоті, де небо над Марсом особливо холодне. Це вказує на те, що вони можуть складатися із замерзлого вуглекислого газу, також відомого як “сухий лід”.

Вчені планують отримати важливу інформацію стосовно погоди на Марсі: склад і температура марсіанської атмосфери. Ще дослідження хмар може допомогти розкрити деталі вітрів, які проходять над поверхнею планети.