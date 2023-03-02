Вчені виявили чорну діру, яка утворилася через 750 мільйонів років після Великого вибуху. Вона має масу, що у мільярд разів більша, ніж у Сонця.

Про це повідомляє Live Science.

Чорну діру виявив радіотелескоп Atacama Large Millimeter Array (ALMA). Вона знаходиться у центрі галактики COS-87259. Дослідження космічного об’єкта, який поглинає все навколо себе, дозволить надалі вивчати утворення Всесвіту.

Згідно з результатами моделювання перших мільярда років існування Всесвіту, чорні діри, ймовірно, утворювалися швидко у всьому космосі. Хмари газу зливалися в зірки, які вмирали та перетворювалися на чорні діри. У результаті зіткнень цих дір формувалося ще більше чорних дір. Однак, дослідникам не відомо, як їм вдалося швидко поширитися раннім Всесвітом.

Вчені стверджують, що розгадка допоможе краще зрозуміти утворення галактик та об’єктів у них. Ця нова інформація може повністю змінити уявлення про космос. Зокрема, дослідження галактики COS-87259 показало, що зірки утворювалися в 1000 разів швидше, ніж у Чумацькому шляху.