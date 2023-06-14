Джерело: NASA.
Дві фотографії, які поєднали, зняли навігаційними камерами Curiosity. Деталі зроблені виразнішими завдяки різкому освітленню та додаванням кольору до двох чорно-білих панорам.
Марсохід знаходиться біля підніжжя гори Шарп, яка височіє на 5 кілометрів всередині кратера Гейла. Curiosity продовжує там дослідження з моменту приземлення у 2012 році.
Під час зйомки був період низького вмісту пилу в повітрі. Біле коло, яке зображено в нижньому правому куті, є детектором оцінки радіації (RAD). Його вчені використовують, аби дізнатися, як захистити перших астронавтів, відправлених на Марс, від радіації на поверхні планети.
- NASA обрало чотирьох учасників місії під назвою “Crew Health and Performance Exploration Analog (CHAPEA)” з імітації життя на Марсі.
- Вчені з’ясували, що для потрапляння на Землю відколотих метеоритів з Марсу потрібний менший тиск, ніж передбачалося раніше. На нашій планеті щонайменше 188 метеоритів мають марсіанське походження.