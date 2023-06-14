Марсохід NASA Curiosity зробив світлини дня і ночі на Марсі. Знімки були зроблені 8 квітня о 9:20 та 15:40 за місцевим марсіанським часом.

Джерело: NASA.

Дві фотографії, які поєднали, зняли навігаційними камерами Curiosity. Деталі зроблені виразнішими завдяки різкому освітленню та додаванням кольору до двох чорно-білих панорам.

Марсохід знаходиться біля підніжжя гори Шарп, яка височіє на 5 кілометрів всередині кратера Гейла. Curiosity продовжує там дослідження з моменту приземлення у 2012 році.

Під час зйомки був період низького вмісту пилу в повітрі. Біле коло, яке зображено в нижньому правому куті, є детектором оцінки радіації (RAD). Його вчені використовують, аби дізнатися, як захистити перших астронавтів, відправлених на Марс, від радіації на поверхні планети.