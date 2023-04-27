NASA обрало чотирьох учасників місії під назвою "Crew Health and Performance Exploration Analog (CHAPEA)" з імітації життя на Марсі.

Про це інформує пресслужба NASA.

Як повідомляли #Букви, починаючи з червня 2023 року, у Техасі четверо волонтерів-астронавтів протягом року будуть імітувати життя на Марсі. Так, вчені планують дослідити як обмежені ресурси впливатимуть на здоров’я людей.

Зазначено, що місія стане першою з трьох запланованих симуляцій життя на Марсі. Під час випробування учасники житимуть у надрукованих на 3D-принтері притулках, площа яких становить 500 квадратних метрів. Усі три місії планують провести у Космічному центрі імені Джонсона.

Завданням дослідників буде моделювання проблем пілотованої місії на Марс, серед яких брак ресурсів, відмова обладнання, затримки зв’язку та інші стресові фактори довкілля.

Керівницею місії призначили Келлі Ґастон, яка займається вивченням людських хвороб. Разом з нею участь в місії візьмуть бортінженер Росс Броквелл, інженер-будівельник, офіцер-медик Натан Джонс та лікарка невідкладної допомоги Алісса Шеннон.

Також готується запасний екіпаж, членами якого стали аерокосмічний та оборонний інженер Тревор Кларк та мікробіологиня ВМС США Анка Селаріу.

Нагадаємо, що група вчених створила мапу Марсу, де зображено особливості ландшафту планети. Для цього використали дані понад 3 тисяч зображень.