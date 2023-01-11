Студія Marvel представила новий постер і трейлер стрічки "Людина-мураха та Оса: Квантоманія". Вихід фільму у прокат заплановано на лютий.

Про це повідомило Hypebeast.

Стрічка розпочне п’яту фазу свого всесвіту. Скотт Ленг (Людина-мураха), його напарниця Хоуп ван Дайн (Оса) разом з батьками Хоупом Хенком Пімом та Дженет ван Дайн вирушать до Квантового виміру. Ролі у фільмі виконали Пол Радд, Еванджелін Ліллі, Майкл Дуглас, Мішель Пфайфер та інші.

Ще у 2018 році вийшов попередній фільм про Людину-мураху. У ньому вперше показали Осу. Стрічка була частиною третьої фази кіновсесвіту Marvel та отримала позитивні відгуки критиків. У прокаті фільм зібрав понад 622 мільйони доларів.

На постері зображено Людину-мураху, Осу і Кессі Ленг (Кетрін Ньютон) у своїх костюмах. Також Канг Завойовник (Джонатан Мейджерс) вимальовується на задньому плані разом зі слоганом “Стати свідками початку нової династії”.

Режисером стрічки виступив Пейтон Рід. На українських екранах фільм з’явиться 16 лютого.

Перший трейлер вийшов два місяці тому.