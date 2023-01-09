Американський актор, найбільш відомий за роллю Дракса у супергеройському фільмі “Вартові галактики” з кінематографічного всесвіту Marvel, покидає проєкт.

Про це заявив сам Дейв у інтерв’ю для GQ.

Зірка бойовиків отримав велике глядацьке визнання саме завдяки ролі Дракса у франшизі “Вартові галактики”. Однак тепер Батиста хоче продемонструвати новий рівень акторської гри, ставши частиною довгоочікуваного фільму режисера М. Найта “Стукіт у двері”.

За словами Дейва, він безумовно вдячний Драксу за свою популярність та десятирічну співпрацю з Marvel. Проте слід рухатися далі, пробувати нові ролі та жанри.

“Не все так ідеально, як здається на перший погляд. Насправді було важко грати цю роль. Я навіть не знаю чи хочу, щоб це вважалося моєю головною акторською спадщиною. Це дещо “безглуздий” досвід. Я хочу спробувати свої сили в драматичних фільмах”, – коментує своє рішення Батиста.

Сам же Дейв перебуває у творчому натхненні та з нетерпінням чекає анонсу фільму “Стукіт у двері”. В інтерв’ю він ділиться своїми враженнями та розповідає про складнощі в знімальному процесі.

“Мій герой дуже багато говорить протягом фільму. Ідеться про цілі сторінки монологів. Зйомка відбувається одним кадром, тому в мене немає шансу на помилку. Така відповідальність — це великий тиск”, – говорить Батиста.

За словами зірки бойовиків, популярність для нього — далеко не на першому місці. Чоловік хоче бути кращим актором першочергово для себе, а не для публіки. В кінці інтерв’ю Дейв додає, що досвід — це дійсно вагома річ, на відміну від слави.