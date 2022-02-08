Згідно з новим дослідженням, індекс маси тіла вагітної жінки має менший вплив на ІМТ її дитини, ніж вважалося раніше.

Про це повідомляє CNN з посиланням на BMC Medicine.

Дослідження, опубліковане в журналі BMC Medicine, показало, що діти з високим ІМТ частіше страждають від надмірної ваги або ожиріння через фактори довкілля, а не через вагу матері протягом вагітності.

Автор дослідження Том Бонд, старший науковий співробітник Бристольського університету і запрошений дослідник Імперського коледжу Лондона зазначив, що факторами довкілля вважається все, що змушує дітей їсти більше й менше займатися спортом. Наприклад, середовище та спосіб життя дитини, проживання поблизу великої кількості ресторанів швидкого харчування або далеко від великих зелених відкритих територій, можуть вплинути на ІМТ.

Вчені використали дані, зібрані в дослідженнях “Діти 90-х років” і “Народжені в Бредфорді”, аби проаналізувати ІМТ учасників при народженні, в один рік і в чотири роки.

“Діти 90-х” — це довгострокова дослідницька група, яка складається з 14 000 вагітних жінок, набраних на початку 1990-х років. “Born in Bradford” — дослідницька програма, яка аналізує дані про стан здоров’я понад 30 000 людей у ​​Бредфорді в Великій Британії.

Хоча ІМТ підлітків пов’язаний з ІМТ матері, це, швидше за все, пов’язано зі спадковими генами та факторами способу життя, а не з впливом в її утробі. Існує багато моментів, які впливають на ІМТ дорослої людини, тому контроль ваги матері не є “чарівною пігулкою”, яка усуне ожиріння”, — наголосив доктор Крістофер Боллінг, педіатр Pediatric Associates, також колишній голова секції Американської академії педіатрії з ожиріння.

Хоча зв’язок між ІМТ вагітної жінки та ІМТ її дитини в подальшому житті не дуже велика, це не означає, що ці жінки звільняються від піклування про свою вагу.

Однак, деякі жінки з високим ІМТ можуть зіткнутися з ускладненнями, такими як кесарів розтин або мертвонародження, пояснив Боллінг.

Крім того, майбутні матері з високим ІМТ піддаються ризику високого кров’яного тиску, збільшення білка у сечі та іншим серйозним симптомам. Вони також стикаються з можливими пологовими ускладненнями”, – наголосила доктор Таміка Огюст, віцеголова центру MedStar у Вашингтоні.

Вона також додала, що вагітні жінки повинні уникати моделі “їсти за двох”, а натомість зосередитися на здоровому харчуванні з фізичними вправами, визначеними лікарем.

ДОВІДКА. ІМТ – це показник, який використовує дані про зріст і вагу для відстеження змін у вазі.