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Маск передумав підтримувати Каньє Веста, після інтерв'ю репера Forbes

Мільярдер, засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск пообіцяв Каньє Весту "повну підтримку" на президентських виборах. Але передумав, коли більше дізнався про політичну програму репера.

Четвер, 9 липня 2020, 20:38

Про це пише Mashable.

Нагадаємо, 5 липня репер Каньє Вест оголосив в Twitter, що вирішив брати участь у президентських виборах. Маск тут же пообіцяв йому “повну підтримку”.

8 липня Forbes опублікував інтерв’ю з Вестом. У ньому репер розповів про свою політичну платформу. З’ясувалося, що він виступає проти вакцин і абортів. Незабаром під твітом Веста з’явилися негативні коментарі щодо поглядів репера.

Один з них написав підприємцю: “Да ладно, Ілон, ти занадто розумний для цієї нісенітниці”. Користувач додав до твіту посилання на статтю про те, що репер виступає проти вакцин і абортів. Відповідь Маска свідчить, що він міг передумати підтримувати Уеста.

Згідно з наданим виданням Mashable скріном, Маск відповів: “Здається наші погляди розходяться сильніше, ніж я припускав”. А потім він видалив всі останні твіти про Каньє Веста зі свого профілю.

Однак пізніше він видалив свою відповідь. Зараз твіт Маска вже недоступний.

Поки невідомо чи буде підприємець підтримувати репера на виборах.

Теги: Канье Уэст, вибори у США, Ілон Маск

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