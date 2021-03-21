Генеральний директор Tesla Ілон Маск спростовує звинувачення, що автомобілі його компанії використовуються для стеження в Китаї.

Про це повідомляє телерадіокомпанія BBC.

Коментар Маска став відповіддю на повідомлення про те, що китайські військові заборонили використання автомобілів Tesla на своїх об’єктах.

Військові висловили стурбованість з приводу даних, які збирають камери, встановлені в автомобілях.

У відповідь Маск сказав, що, якщо компанія дійсно буде займатися шпигунством, то “негативні наслідки для цієї компанії будуть надзвичайно важкими”.

“У нас є дуже сильний стимул зберігати конфіденційність будь-якої інформації. Якщо Tesla буде використовувати автомобілі для шпигунства в Китаї або де-небудь ще, нас відключать”, – сказав Маск впливовому китайському бізнес-форуму.

Китай є найбільшим ринком для Tesla після США, на нього в 2020 році припало близько чверті світових продажів.

Нагадаємо, що відносини між Китаєм і США – двома найбільшими економіками світу – самі напружені протягом багатьох років.