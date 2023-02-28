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Маск створює команду для розробки аналога ШІ-бота ChatGPT – The Information

Головний виконавчий директор "Tesla" Ілон Маск звернувся до дослідників штучного інтелекту з ідеєю створити нову лабораторію для розробки альтернативи ChatGPT, чат-боту, створеному стартапом OpenAI.

Вівторок, 28 лютого 2023, 18:09
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Про це сповіщає The Information.

Повідомляється, що керівником проєкту став дослідник Ігор Бабушкін, який спеціалізується на моделях машинного навчання, котрі використовуються в чат-ботах, таких як ChatGPT.

Зазначено, що Бабушкін разом з Маском обговорили створення команди для проведення досліджень у галузі штучного інтелекту. Нині проєкт знаходиться на ранній стадії, без чіткого плану розробки конкретних продуктів. Бабушкін, своєю чергою, наголосив, що ще офіційно не долучився до пропозиції Маска.

Також додається, що конкуруючий чат-бот буде мати менше обмежень на спірні теми, ніж ChatGPT. Протягом останніх місяців Маск неодноразово критикував OpenAI за встановлення засобів захисту, які не дозволяють ChatGPT створювати текст, який може образити користувачів.

Довідка: ChatGPT — чат-бот зі штучним інтелектом, розроблений лабораторією OpenAI. Являє собою велику статистичну модель мови, оптимізовану для ведення діалогів та відлагоджену завдяки технікам навчання з учителем та навчання з підкріпленням.

Після релізу ChatGPT оцінка компанії OpenAI виросла до 29 мільярдів доларів. Лише за два місяці після випуску, кількість активних користувачів перевищила 100 мільйонів, що стало історичним рекордом серед користувацьких програм.

Теги: Tesla, аналог, Ілон Маск, лабораторія, чат-бот, ШІ-бот, штучний інтелект

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