Про це повідомила міська рада Маріуполя із посиланням на мера міста Вадима Бойченка.
Зазначається, що мер заявив про зростання інфекційних захворювань, спричинене масовими похованнями по всій території міста вкупі з підвищенням температури повітря.
За даними мера, найближчим часом у місті очікуються спалахи дизентерії та холери. Також є загроза виникнення інших небезпечних інфекційних захворювань.
Бойченко посилається на дані лікарів та британської розвідки, які прогнозують, що в результаті зараження до кінця року можуть загинути близько 10 тисяч маріупольців.
Мер закликав до об’єднання міжнародні місії Червоного хреста та ООН для створення зелених коридорів задля евакуації людей з міста.
- Раніше про антисанітарію, яка може спричинити спалах холери, повідомляв радник мера міста Маріуполь.
- Також стало відомо, що російські пропагандисти поширюють фейк про нібито спалення українськими бійцями 50 тисяч тонн зерна в Маріуполі.