Про це повідомила міська рада Маріуполя із посиланням на мера міста Вадима Бойченка.

Зазначається, що мер заявив про зростання інфекційних захворювань, спричинене масовими похованнями по всій території міста вкупі з підвищенням температури повітря.

За даними мера, найближчим часом у місті очікуються спалахи дизентерії та холери. Також є загроза виникнення інших небезпечних інфекційних захворювань.

Бойченко посилається на дані лікарів та британської розвідки, які прогнозують, що в результаті зараження до кінця року можуть загинути близько 10 тисяч маріупольців.

Мер закликав до об’єднання міжнародні місії Червоного хреста та ООН для створення зелених коридорів задля евакуації людей з міста.