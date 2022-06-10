Епідемічна ситуація в Маріуполі погіршується щоденно. Найближчим часом у місті можуть виникати спалахи дизентерії та холери.

Про це повідомила міська рада Маріуполя із посиланням на мера міста Вадима Бойченка.

Зазначається, що мер заявив про зростання інфекційних захворювань, спричинене масовими похованнями по всій території міста вкупі з підвищенням температури повітря.

За даними мера, найближчим часом у місті очікуються спалахи дизентерії та холери. Також є загроза виникнення інших небезпечних інфекційних захворювань.

Бойченко посилається на дані лікарів та британської розвідки, які прогнозують, що в результаті зараження до кінця року можуть загинути близько 10 тисяч маріупольців.

Мер закликав до об’єднання міжнародні місії Червоного хреста та ООН для створення зелених коридорів задля евакуації людей з міста.