Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.
За його словами, рупори окупантів останніми днями заявляють про 50 тисяч тонн зерна, начебто спаленого українськими військовими у Маріуполі.
Радник назвав це “черговою цинічною брехнею”, яку необхідно спростувати. Андрющенко розповів, що 26 лютого почалися обстріли інфраструктури, зокрема харчової. Це ускладнило постачання хліба в Маріуполь. Згодом Маріупольська міська рада екстрено запустила виробництво соціального хліба, продаж якого анонсували 27 лютого. Перший хліб на полицях магазинів з’явився 28 лютого.
Втім, протягом 1-3 березня росіяни атакували зерносховища, млин та місце випічки, аби спровокувати подальший хаос і голод. Пізніше сталася пожежа, яка й призвела до знищення близько 50 тисяч тонн зерна.
“Тобто, самі спалили, самі звинуватили Україну, самі повірили. Але Маріуполь пам’ятає, хто справжній злочинець”, — написав радник.
- Раніше повідомлялося, що загарбники вкрали в українських фермерів 600 тисяч тонн аграрної продукції.
- Також італійський прем’єр зазначав, що для відновлення експорту продовольства Україна має отримати гарантії того, що порти не зазнають атак.
- Зокрема, за словами заступника міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького, наступного року врожай в Україні скоротиться на 40%. Причина — широкомасштабна військова агресія з боку Росії.