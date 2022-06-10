Російські пропагандисти поширюють дезінформацію, нібито українські бійці спалили 50 тисяч тонн зерна, що й призвело до голоду та хаосу в місті. Проте українська сторона спростувала таку заяву, зауваживши, що провина цілком - на росіянах.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

За його словами, рупори окупантів останніми днями заявляють про 50 тисяч тонн зерна, начебто спаленого українськими військовими у Маріуполі.

Радник назвав це “черговою цинічною брехнею”, яку необхідно спростувати. Андрющенко розповів, що 26 лютого почалися обстріли інфраструктури, зокрема харчової. Це ускладнило постачання хліба в Маріуполь. Згодом Маріупольська міська рада екстрено запустила виробництво соціального хліба, продаж якого анонсували 27 лютого. Перший хліб на полицях магазинів з’явився 28 лютого.

Втім, протягом 1-3 березня росіяни атакували зерносховища, млин та місце випічки, аби спровокувати подальший хаос і голод. Пізніше сталася пожежа, яка й призвела до знищення близько 50 тисяч тонн зерна.

“Тобто, самі спалили, самі звинуватили Україну, самі повірили. Але Маріуполь пам’ятає, хто справжній злочинець”, — написав радник.