Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Facebook.

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Фото: ДСНС

За повідомленням дирекції Нижньодністровського національного природного парку, займання почалося близько 13 години в районі 48-го кілометра траси Одеса – Рені.

Рятувальники відзначають, що поривчастий вітер розносить іскри у напрямку дачних будинків кооперативу. Вогнеборці докладають зусиль, щоб вогонь не перекинувся на оселі. О 18.28 вдалося локалізувати займання очерету. Зараз триває ліквідація пожежі.

Возможно, это изображение (на открытом воздухе)

Фото: ДСНС

Рятувальники та інспектори парку встановлюють причини загоряння. Наразі відомо, що вигоріли великі території, вогонь знищив великий інформаційний стенд заповідника. Про загиблих птахів та тварин поки не повідомляється.