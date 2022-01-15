В Одеській області горить Нижньодністровський національний природний парк, який раніше неодноразово страждав від паліїв. Через штормовий вітер вогонь швидко охопив велику територію.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Facebook.

За повідомленням дирекції Нижньодністровського національного природного парку, займання почалося близько 13 години в районі 48-го кілометра траси Одеса – Рені.

Рятувальники відзначають, що поривчастий вітер розносить іскри у напрямку дачних будинків кооперативу. Вогнеборці докладають зусиль, щоб вогонь не перекинувся на оселі. О 18.28 вдалося локалізувати займання очерету. Зараз триває ліквідація пожежі.

Рятувальники та інспектори парку встановлюють причини загоряння. Наразі відомо, що вигоріли великі території, вогонь знищив великий інформаційний стенд заповідника. Про загиблих птахів та тварин поки не повідомляється.