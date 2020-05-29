Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.
Зазначається, що на місці події вилучено арсенал вогнепальної та холодної зброї.
“Наразі затримано 11 осіб. Проводяться першочергові слідчі дії, вживаються заходи до встановлення усіх обставин події. На місці вилучено арсенал вогнепальної та холодної зброї. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Броварського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Київській області”, – йдеться у повідомленні.
- У Броварах сьогодні зранку сталася масштабна стрілянина. За попередньою версією поліції, конфлікт стався між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками. Інформація про постраждалих з’ясовується.
- За інформацією заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенко, внаслідок стрілянини в Броварах поранення отримали три людини.
- Аваков заявив, що перестрілка в Броварах – це відгомін корупції визначення квот перевізників, залучення банд в боротьбі за маршрути перевезень.