В ході масової стрілянини в Броварах затримано 11 людей. Вживаються заходи для встановлення усіх обставин події.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

Зазначається, що на місці події вилучено арсенал вогнепальної та холодної зброї.

“Наразі затримано 11 осіб. Проводяться першочергові слідчі дії, вживаються заходи до встановлення усіх обставин події. На місці вилучено арсенал вогнепальної та холодної зброї. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Броварського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Київській області”, – йдеться у повідомленні.