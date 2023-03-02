Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's оголосила, що відновить роботу у деяких містах у південній і східній частинах країни. Відкрити заклади планують в Одесі та Дніпрі.

Про це повідомила пресслужба компанії.

“Понад усе ми хочемо бачити, як ви смакуєте улюблені страви, ділитеся ними з друзями та щиро посміхаєтеся. Саме тому ми плануємо відновити роботу деяких ресторанів у південній і східній частинах країни, зокрема в містах Одеса та Дніпро”, — йдеться у повідомленні.

За даними компанії, вони відновлюють систему постачання. Також вони ретельно слідкують за безпековою ситуацією у регіонах.

Поки точні дати відкриття закладів не оголошено, але у Twitter компанія натякнула, що варто очікувати у березні та квітні.

“Одесо, на кінець березня готуйте нові коментарі. Дніпро, з вас коменти на кінець квітня”, — зазначила компанія.

У коментарях у McDonald’s додали, що у Дніпрі заклади відкриють пізніше, оскільки відновлення, забезпечення ланцюжків постачання та логістичні процеси займуть більше часу.

Ресторани відновлять роботу згідно з розширеними протоколами безпеки, які запроваджено в усіх відритих закладах в Україні.