Про це повідомила пресслужба компанії.
“Понад усе ми хочемо бачити, як ви смакуєте улюблені страви, ділитеся ними з друзями та щиро посміхаєтеся. Саме тому ми плануємо відновити роботу деяких ресторанів у південній і східній частинах країни, зокрема в містах Одеса та Дніпро”, — йдеться у повідомленні.
За даними компанії, вони відновлюють систему постачання. Також вони ретельно слідкують за безпековою ситуацією у регіонах.
Поки точні дати відкриття закладів не оголошено, але у Twitter компанія натякнула, що варто очікувати у березні та квітні.
“Одесо, на кінець березня готуйте нові коментарі. Дніпро, з вас коменти на кінець квітня”, — зазначила компанія.
У коментарях у McDonald’s додали, що у Дніпрі заклади відкриють пізніше, оскільки відновлення, забезпечення ланцюжків постачання та логістичні процеси займуть більше часу.
Ресторани відновлять роботу згідно з розширеними протоколами безпеки, які запроваджено в усіх відритих закладах в Україні.
- У січня у Казахстані зупиняла роботу мережа ресторанів під брендом McDonald’s. Компанія ухвалила рішення через обмеження в постачаннях.
- У листопаді 2022 року ресторани швидкого харчування McDonald’s оголосили, що припиняють роботу у Білорусі. Вже відомо, що їх замінить російський аналог McDonald’s “Вкусно и точка”.