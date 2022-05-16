Американська компанія McDonald’s продає бізнес у РФ, оскільки збирається повністю покинути країну. Мережа закладів фастфуду відкрилася в РФ в 1990 році.

Про це повідомила The New York Times.

Виконавчий директор McDonald’s Кріс Кемпчинський зазначив, що вихід з російського ринку складне питання, яке не має прецедентів і має глибокі наслідки. Від початку відкриття в Росії McDonald’s мережа стала іконою американського способу життя та капіталізму.

“Образ Золотих арок, що сяють над Пушкінською площею, для багатьох віщував по обидва боки залізної завіси початок нової ери”, – написав Кріс Кемпчинський.

Вихід з російського ринку означає значний відступ бренду, який набув символу глобалізму і навіть основою теорії миру. Багато компаній потерпали від наслідків через COVID-19, але російське вторгнення змусило фірми вжити заходів. Під тиском працівників та споживачів багато брендів з ресторанними мережами частково або повністю призупинили свою діяльність в Росії.

McDonald’s тимчасово зупинив діяльність у березні. До аналогічного рішення долучилися мережі Starbucks і Yum Brands, материнська компанія KFC і Pizza Hut. Співробітники та активісти домагалися повного скорочення штату.

“Дехто може стверджувати, що забезпечення доступу до їжі та продовження працевлаштування десятків тисяч звичайних громадян, безумовно, є правильним. Але не можна ігнорувати гуманітарну кризу, викликану війною в Україні”, — наголосив виконавчий директор.

За його словами, вихід з ринку призведе до того, що ресторани в РФ більше не будуть використовувати назву, логотип чи бренд McDonald’s. Компанія планує виплачувати зарплатню “до закриття будь-якої транзакції, а також щоб працівники мали майбутні роботи з будь-яким потенційним покупцем”.

“У результаті цього кроку Росія зафіксує списання від 1,2 до 1,4 мільярда доларів і визнає “втрати від перекладу іноземної валюти”, – йдеться у заяві McDonald’s.

Для McDonald’s відкриття першого ресторану стало однією з наших найвидатніших і найцікавіших подій. Воно ознаменувало кінець півстоліття ворожнечі холодної війни та залізної завіси. Через розмір бізнесу та поточні проблеми у РФ рішення було нелегким, але як додав Кріс Кемпчинський, “кінцевий стан зрозумілий”.