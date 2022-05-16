Про це повідомила турецька газета Yeni Safak.

Американська компанія продала 100 магазинів турецькому холдингу FLO Retailing. Торговим точкам змінять назву, але, можливо, збережуть бренд Reebok. Турецький холдинг отримав контроль над мережею після підписання контракту про випуск продукції на турецьких фабриках. Також компанія може продавати товари під цією маркою для 12 країн.

Генеральний директор FLO Retailing Бурак Овюнч сказав, що через вплив глобальної кризи постачання інші великі бренди теж розглядають можливість аналогічної співпраці в Туреччині. Американська компанія ABG заморозила діяльність у РФ з березня через російську агресію стосовно України.

На російському ринку магазини Reebok оцінюють у 22,5 мільйона доларів. Проте угоду могли підписати за втричі меншою ціною. Турецький FLO Retailing розвиває бренди Lumberjack, Reno, Polaris.