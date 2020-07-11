Про це повідомляє Reuters.
За словами Ердогана, саме 24 липня в мечеті відбудуться перші молитви.
Він додав, що майже 1500-літній собор залишиться відкритим для мусульман, християн та іноземців.
Президент Туреччини також зазначив, що країна використовувала своє суверенне право в перетворенні музею в мечеть, і буде інтерпретувати критику щодо цього як атаку на свою незалежність.
Нагадаємо, 10 липня Турецький суд скасував рішення уряду від 1934 року, згідно з яким собор Святої Софії був перетворений з мечеті в музей.
- Раніше повідомлялося, що в одному з найбільш відвідуваних місць Стамбула, храмі Святої Софії, аудіогід зазвучав українською мовою.