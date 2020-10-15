Про це він сказав в інтерв’ю #Буквам.

За словами Мустафіна, на початку 2000-х років “канали загального перегляду”, на яких новини виходили в певний час, почали програвати онлайновим медіа.

“Потім з’явилися інформаційні телеканали. Спочатку один “П’ятий”, а з часу другої революції вже багато інформаційних телеканалів. І певний час вони грали свою роль, тому що на відміну від телеканалів загального перегляду, це постійний потік інформації. Якщо людина хоче отримати інформацію, вона вмикає телевізор на улюбленому телеканалі отримує цю інформацію он-лайн. Тому що на каналах загального перегляду – це треба дочекатися поки вийдуть новини, а потім подивитися. Саме тому новини на цих каналах програвали інтернету. Інформаційний канал, він працює в режимі он-лайн. Теоретично на певному етапі міг конкурувати з Інтернетом…”, – пояснив він.

Але зараз, як зазначив медіаменеджер, інформаційні канали поступаються Інтернету та соціальним мережам.

“Зараз, знов-таки, і вони поступаються. Крім того, проявилась тенденція така – насправді, вона була і раніше, але з появою інтернету, з появою соціальних мереж, месенджерів, ця тенденція посилилася – зараз людина сама собі вибудовує інформаційну бульку, в якій вона живе. Вона підбирає сама френдів у своїй стрічці за певними ознаками, вона обирає канали, які дивиться, обирає телеграм канали, хоча вони пушать безумовно, але знову ж таки є можливість вибору”, – додав він.

Мустафін також розповів, що зараз, коли людина дивиться те, що хоче дивитися, впливати на неї дуже важко.

“Людина тепер дивиться те, що хоче дивитися. І потрапити ззовні до цієї інформаційної бульбашки, звичайно, дуже хочеться, але дуже важко. І для олігарха з інформаційними телеканалами насправді майже немає різниці – один канал чи три. Якщо вони схожі як близнюки, то й дивитися їх та ж сама публіка. І вже це обмежує вплив цих телеканалів. Чому? Тому що агітувати вже загітованих немає жодного сенсу. Це як розчин – досягає межі насичення і далі в ньому вже нічого не розчиниш”, – резюмував він.