Об'єднання українських медіа, журналістів та громадських організацій "Медіарух" звернулось до світових медіаасоціацій із закликом засудити російських пропагандистів, як це раніше зробила Асоціація польських журналістів.

Відповідне звернення опублікувало видання “Детектор медіа”.

“Медіарух закликає світові журналістські організації та національні медіаасоціації підтримати позицію Асоціації польських журналістів та єдиним фронтом домагатися справедливого покарання для всіх, чиїми зусиллями пропагандистська машина Кремля працює на повну потужність та щодня призводить до сотень невинних жертв і руйнувань”, – йдеться у зверненні.

Крім того, у повідомленні зазначається, що 24 серпня 2022 року Асоціація польських журналістів опублікувала рішучу заяву щодо російських пропагандистів, які мають понести відповідальність як воєнні злочинці.

Заклики до вбивств українців, виправдання воєнних злочинів російської армії, дезінформація російського населення та світової спільноти – за всі ці дії пропагандисти РФ мають відповідати такою ж мірою, як і російські військові.

“Російських пропагандистів, які видають себе за журналістів, як-от Маргариту Сімоньян, Володимира Соловйова, Дмитра Кисельова, Ольгу Скабєєву та багатьох інших, слід судити як воєнних злочинців після падіння режиму Путіна. Це лише приклади брехунів і рейдерів, які видають себе за журналістів. Це найвідоміші обличчя російської пропаганди. На жаль, їх набагато більше, адже в Росії зараз взагалі немає вільних ЗМІ”, – йдеться в заяві Асоціації польських журналістів.

Довідка. “Медіарух” – неформальне об’єднання українських медіа, журналістів та громадських організацій, що відстоює дотримання журналістських стандартів у засобах масової інформації.