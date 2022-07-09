Про це повідомляє пресслужба Кіберполіції.

Зловмисник надавав доступ користувачам до перегляду заборонених на території України каналів, що пропагують війну та насильство.

За даними правоохоронців, чоловік створив та адміністрував 6 вебсайтів, на яких надавав доступ до телеканалів РФ, мовлення яких заборонено в Україні.

Він транслював пропаганду, фейки та заклики до геноциду українців. За це він отримував кошти. Налаштована на сайтах реклама приносила 36-річному зраднику щонайменше 6 тисяч доларів на місяць.

Після проведення обшуку в його оселі, було виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, що використовувалася у протиправній діяльності.

Нагадаємо, що нещодавно Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення зафіксувала та припинила ретрансляцію російських телеканалів у готелі “Вілла Алеся” у селищі міського типу Східниці Львівської області.

Від відвідувача готелю “Вілла Алеся” надійшла скарга про трансляцію у цьому громадському закладі телеканалів “НТВ МИР”, “ТНТ”, “Россия 24” і “РТР Планета”. Трансляцію цих телеканалів було негайно вимкнено.