Про це повідомляє пресслужба Кіберполіції.
Зловмисник надавав доступ користувачам до перегляду заборонених на території України каналів, що пропагують війну та насильство.
За даними правоохоронців, чоловік створив та адміністрував 6 вебсайтів, на яких надавав доступ до телеканалів РФ, мовлення яких заборонено в Україні.
Він транслював пропаганду, фейки та заклики до геноциду українців. За це він отримував кошти. Налаштована на сайтах реклама приносила 36-річному зраднику щонайменше 6 тисяч доларів на місяць.
Після проведення обшуку в його оселі, було виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, що використовувалася у протиправній діяльності.
Нагадаємо, що нещодавно Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення зафіксувала та припинила ретрансляцію російських телеканалів у готелі “Вілла Алеся” у селищі міського типу Східниці Львівської області.
Від відвідувача готелю “Вілла Алеся” надійшла скарга про трансляцію у цьому громадському закладі телеканалів “НТВ МИР”, “ТНТ”, “Россия 24” і “РТР Планета”. Трансляцію цих телеканалів було негайно вимкнено.
- На вимогу СБУ заблоковано майже 500 проросійських YouTube-каналів з аудиторією більше як 15 млн підписників.
- Колишня редакторка російського “Первого канала” Марина Овсяннікова, попри свої попередні заяви, сказала, що пропагандистський канал “відвертими фейками не займається”, а також наголосила, що сама виконувала лише “технічну роботу”.
- Раніше повідомлялося, що заступник голови Харківської обласної ради виявився власником паспорта громадянина Російської Федерації, а також посвідчення водія та податкового номера держави-агресора.