Заступник голови Ради Безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв попередив НАТО, що поразка Росії в Україні може спровокувати ядерну війну, а патріарх Російської православної церкви заявив, що настане кінець світу, якщо Захід спробує знищити Росію.

Про це сповіщає Reuters.

Такі погрози покликані стримати очолюваний США військовий альянс НАТО від ще більшого втягнення у війну. Заява Мелведєва була зроблена напередодні зустрічі союзників України для обговорення постачання Києву додаткової зброї.

“Поразка ядерної держави у звичайній війні може спровокувати ядерну війну. – написав у Telegram колишній президент Росії Дмитро Медведєв, який є заступником голови ради безпеки РФ. – Ядерні держави ніколи не програвали великих конфліктів, від яких залежить їхня доля”.

Подібним тоном у період, який він назвав тривожним для країни, патріарх Російської православної церкви сказав під час проповіді, що спроба знищити Росію означала б кінець світу.

Медведєв сказав, що лідери НАТО та інших оборонних структур, які мають зустрітися на авіабазі “Рамштайн” у Німеччині в п’ятницю, щоб обговорити стратегію та підтримку спроби Заходу перемогти Росію в Україні, повинні подумати про ризики своєї політики.

В останні місяці глава Кремля намагався підготувати росіян до набагато жорсткішої битви, обіцяючи остаточну перемогу у війні, яку, за словами лідерів Заходу, вони ніколи не дозволять йому виграти. Сполучені Штати заперечують заяви Росії про те, що вони хочуть знищити країну, тоді як президент Джо Байден застеріг, що конфлікт між РФ та НАТО може спровокувати Третю світову війну.

Провідні союзники Путіна кажуть, що американська та європейська військова допомога Україні на десятки мільярдів доларів свідчить про те, що Росія зараз перебуває в конфронтації з самим НАТО – кошмаром часів холодної війни як радянських, так і західних лідерів.

Відтоді, як Росія вторглася в Україну, Медведєв неодноразово заявляв про загрозу ядерної війни, але його теперішнє визнання можливості поразки Росії вказує на рівень занепокоєння Москви з приводу збільшення поставок західної зброї в Україну.