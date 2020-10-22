Про це в інтерв’ю чотирьом українським каналам повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Офіс президента.
Також Зеленський зазначив, що відбувається активне переобладнання лікарень та забезпечення медиків. Але цей ресурс не нескінченний, тому громадяни мають дотримуватися карантинних обмежень.
Жорсткий локдаун може знищити українську економіку, тож влада намагається не розглядати такий сценарій.
“Місяць тому ми вважали, що при 9,5 тисячі хворих на день наша медицина зупиниться – не буде вистачати ліжок в інфекційних лікарнях та медиків… На сьогодні міністр Степанов правий, що при 15 тисячах ми можемо ввести локдаун”, – наголосив президент.
Зеленський зазначив, що в Україні не може вмить з’явитися мільйон лікарів-інфекціоністів. У разі стрімкого збільшення кількості хворих на коронавірус у лікарнях просто не вистачить медичного персоналу.
- Раніше Зеленський заявив, що, попри 6-7 тисяч хворих на коронавірус COVID-19 щодня, влада зараз не планує вводити в Україні суворий карантин. Глава держави також запевнив, що питанням додаткового медичного обладнання, медичного забезпечення та кількості лікарів зараз приділяється максимум зусиль.
- В МОЗ зазначили, що виготовлення української вакцини проти коронавірусу у повному обсязі профінансує держава. За попередніми розрахунками, розробникам знадобиться близько 100-150 млн гривень.