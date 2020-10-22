Станом на 22 жовтня медична система в Україні може витримати до 15 тисяч нових хворих на COVID-19. Місяць тому цей показник був на рівні 9,5 тисячі нових інфікованих коронавірусом.

Про це в інтерв’ю чотирьом українським каналам повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Офіс президента.

Також Зеленський зазначив, що відбувається активне переобладнання лікарень та забезпечення медиків. Але цей ресурс не нескінченний, тому громадяни мають дотримуватися карантинних обмежень.

Жорсткий локдаун може знищити українську економіку, тож влада намагається не розглядати такий сценарій.

“Місяць тому ми вважали, що при 9,5 тисячі хворих на день наша медицина зупиниться – не буде вистачати ліжок в інфекційних лікарнях та медиків… На сьогодні міністр Степанов правий, що при 15 тисячах ми можемо ввести локдаун”, – наголосив президент.

Зеленський зазначив, що в Україні не може вмить з’явитися мільйон лікарів-інфекціоністів. У разі стрімкого збільшення кількості хворих на коронавірус у лікарнях просто не вистачить медичного персоналу.