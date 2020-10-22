Попри 6-7 тисяч хворих на коронавірус COVID-19 щодня, влада зараз не планує вводити в Україні суворий карантин.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час інтерв’ю чотирьом телеканалам – “Україна”, “1+1”, “Інтер” та ICTV. Заява глави держави з приводу карантину опублікована на сайті “ТСН”.

Під час інтерв’ю Зеленський висловив упевненість, що жорсткі карантинні обмеження можуть повністю зупинити українську економіку.

Глава держави також запевнив, що питанням додаткового медичного обладнання, медичного забезпечення та кількості лікарів зараз приділяється максимум зусиль.

Крім того, Зеленський анонсував виробництво української вакцини від коронавірусу. За його словами, розробкою такої вакцини займалися більш ніж пів року. Зараз вона проходить тестування.

“Ми не можемо говорити про все, тому що повинні пройти клінічні дослідження, і це правда, не маємо права. Вона, скажу правду – унікальна. Це не пафос і не популізм. Вона унікальна, тому що не така як інші. У нас є матеріали, що дослідження велись, але не на людях, утім велись. Я не можу говорити сьогодні про терміни, але у будь-якому разі ви повинні зрозуміти наш підхід: попри нашу українську вакцину, якщо у когось буде підтверджена вакцина раніше, ми будемо закуповувати, у будь-якому разі”, – наголосив Зеленський.

Варто відзначити, що лише кілька днів тому, 19 жовтня, на зустрічі з релігійними лідерами Зеленський допускав введення жорсткого карантину. Він зазначав, що “якщо буде понад 9,5 тис. інфікованих щодоби”, влада “буде змушена вводити жорсткий карантин”, оскільки ситуація буде “критичною для медичної системи України”.

При цьому Зеленський тоді визнавав, що в такому разі “зупиниться економіка нашої країни”.