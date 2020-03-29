Дружина британського принца Гаррі – герцогиня Сассекська Меган Маркл озвучила документальний фільм про слонів від студії Disney.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Фільм, закадровий текст якого озвучила Маркл, називається Elephant (“Слон”). Він буде доступний для перегляду на каналі Disney+ вже 3 квітня.

Стрічка розповідає історію африканської слонихи Шані та її сина Джомо, зокрема, про їхню тривалу подорож пустелею Калахарі.

Меган Маркл записала озвучку для фільму в Лондоні восени минулого року – за кілька місяців до того, як вона та принц Гаррі оголосили про намір відійти від виконання королівських обов’язків.

Пара раніше активно співпрацювала з благодійною організацією “Слони без кордонів” (Elephants Without Borders).

Варто відзначити, що з 1 квітня герцог і герцогиня Сассекські перестануть офіційно представляти британську королівську сім’ю.

3 квітня на Disney+ вийде ще один фільм, озвучений зіркою – Dolphin Reef (“Дельфіновий риф”). Закадровий текст у ньому читатиме відома акторка Наталі Портман.

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