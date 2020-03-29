Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Фільм, закадровий текст якого озвучила Маркл, називається Elephant (“Слон”). Він буде доступний для перегляду на каналі Disney+ вже 3 квітня.

Стрічка розповідає історію африканської слонихи Шані та її сина Джомо, зокрема, про їхню тривалу подорож пустелею Калахарі.

Меган Маркл записала озвучку для фільму в Лондоні восени минулого року – за кілька місяців до того, як вона та принц Гаррі оголосили про намір відійти від виконання королівських обов’язків.

Пара раніше активно співпрацювала з благодійною організацією “Слони без кордонів” (Elephants Without Borders).

Варто відзначити, що з 1 квітня герцог і герцогиня Сассекські перестануть офіційно представляти британську королівську сім’ю.

 

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Disneynature’s Elephant, an Original Movie narrated by Meghan, The Duchess of Sussex, starts streaming April 3, only on #DisneyPlus.

Публикация от Disney (@disney)

3 квітня на Disney+ вийде ще один фільм, озвучений зіркою – Dolphin Reef (“Дельфіновий риф”). Закадровий текст у ньому читатиме відома акторка Наталі Портман.

  • Раніше повідомлялося, що герцогиня Сассекська, дружина принца Гаррі Меган Маркл уклала контракт з компанією Disney, в рамках якого озвучуватиме мультиплікаційних персонажів.
  • 9 березня принц Гаррі і Меган Маркл востаннє відвідали публічний захід як члени королівської родини.