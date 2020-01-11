Меган Маркл уклала контракт з компанією Disney, – ЗМІ

Про це пише The Times.
Очікується, що гроші, зароблені від співпраці з Disney, Маркл направить в благодійну організацію Elephants Without Borders, яка займається захистом тварин від браконьєрів.
Варто зазначити, що інформація про контракт з’явилася після того, як принц Гаррі і Маркл оголосили про намір покинути королівських справ і стати фінансово незалежними.
- 8 січня британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл публічно заявили про намір вийти з королівської родини та стати фінансово незалежними.