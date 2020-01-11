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Меган Маркл уклала контракт з компанією Disney, – ЗМІ

Герцогиня Сассекська, дружина принца Гаррі Меган Маркл уклала контракт з компанією Disney, в рамках якого буде озвучувати мультиплікаційних персонажів.

Субота, 11 січня 2020, 19:06

Про це пише The Times.

Очікується, що гроші, зароблені від співпраці з Disney, Маркл направить в благодійну організацію Elephants Without Borders, яка займається захистом тварин від браконьєрів.

Варто зазначити, що інформація про контракт з’явилася після того, як принц Гаррі і Маркл оголосили про намір покинути королівських справ і стати фінансово незалежними.

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Теги: Маркл, Disney

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