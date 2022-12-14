Використовуючи ракети та партизанів, Україна зосереджується на стратегічно важливому місті Мелітополь, життєво важливому транспортному зв’язку Росії з Кримом. Україна нарощує зусилля з ізоляції російських військ у місті та навколо нього напередодні того, що, як очікується, буде наступним великим етапом війни — українським наступом, щоб витіснити російські війська з півдня.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Київ використовує високоточні ракетні удари великої дальності, підриви та цілеспрямовані ліквідації, націлюючись на місто, яке розташоване приблизно за 40 миль за лінією фронту в Запорізькій області. Мелітополь відомий як ворота до Криму через його розташування на перехресті двох основних магістралей і важливої ​​залізничної лінії, що з’єднує Росію з цим півостровом та іншою територією, яку вона займає на півдні України.

Розбитий міст у Мелітополі 12 грудня ввечері — вчинок, який і українські, і російські офіційні особи приписували силам Києва — дві опори, що підтримували проліт, були підірвані. Руйнування мосту порушило ключовий російський маршрут постачання до Мелітополя з півдня.

Як українські, так і російські офіційні особи визнали нещодавні українські удари на російські командні центри, склади боєприпасів і шляхи постачання в місті, довоєнне населення якого становило близько 150 000 осіб. Наслідки деяких нещодавніх атак були зняті на відео, яке транслювали в соціальних мережах російські солдати.

Незрозуміло, чи “були ці удари прелюдією до наступу чи відволіканням”, оскільки українські сили готуються атакувати росіян з іншого напрямку. Але військові аналітики назвали їх “значущими” та сказали, що вони відповідають схемі використання Україною високоточних ракет для ударів по матеріально-технічних цілях Росії.

Відновлення контролю над містом може допомогти українським силам повернути не лише всю Запорізьку область, а й решту сусідньої Херсонської. Тоді це потенційно може дати можливість відкинути російські війська аж до Криму, який росіяни контролювали до повномасштабного вторгнення.

З моменту розгрому на північному сході України та втечі з Херсона російські війська боролися за зміцнення оборонних позицій на лінії фронту, яка простягається на сотні миль. Українські сили продовжують повільно просуватися на півдні, але найінтенсивніші бої точаться на сході, де російські війська намагаються захопити місто Бахмут, а Москва продовжує кидати в бій своїх солдатів.

Водночас Білорусь — північний сусід України та найближчий союзник Кремля — наказала раптово провести оцінку боєготовності своїх збройних сил. Росія використала Білорусь як плацдарм для свого вторгнення в лютому, і існують постійні побоювання, що вона може зробити це знову, можливо, за допомогою власних військових Білорусі.

Проте, 13 грудня Державна прикордонна служба України заявила, що на цей час на кордоні з Білоруссю не виявила підрозділів, здатних здійснити вторгнення.

Україна також готується до чергової масштабної атаки на свою енергетичну інфраструктуру, а президент Володимир Зеленський попередив націю про ймовірність нових ударів.

Зеленський зауважив, що відключення світла є “останньою надією” росіян, котрі програють на полі бою. Українські військові дали зрозуміти, що не хочуть давати російським солдатам час на перегрупування та відновлення, завдаючи ударів по російських позиціях на окупованій території України. Деякі з найпомітніших атак відбулися навколо Мелітополя, наголошується у матеріалі.

Мелітополь був одним із перших міст, яке російські війська захопили на початку повномасштабної війни, що було суттєвою частиною їх бажаного сухопутного мосту вздовж Азовського моря, що з’єднує дві частини України, які вони або їхні ставленики захопили в 2014 році: Крим, а також частини Донбасу на сході.

Захоплення міста та його транспортних вузлів розірвало б цей міст і ускладнило б поповнення та посилення російських сил на півдні України, але зробити це – складна задача. Найближча місцевість, яку утримують українські сили, знаходиться приблизно в 40 милях на північ від Мелітополя.

У неділю Мелітопольська християнська церква, яка, використовується як російська база, згоріла. Міський голова Іван Федоров назвав епізод у “салютом на сході Мелітополя”.

Відеозаписи рятувальників на місці події, опубліковані росЗМІ, показали, що навіть у той час, коли російські війська працювали над гасінням пожежі в церкві, вони все ще оговтувалися від вибухів у місті та його околицях у вихідні. Мешканці повідомили про щонайменше 10 потужних вибухів у суботу ввечері та в неділю вранці.

Також на об’єкті, відомому як “Мисливський привал”, що використовувався російською розвідкою, були вбиті десятки російських солдатів, ще сотні поранені та евакуйовані до Криму для надання медичної допомоги. Щобільше, минулого тижня призначений Кремлем так званий заступник глави Мелітополя пережив замах.

Пенсіонерка Наталія, яка живе в Мелітополі, розповіла, що наприкінці листопада вона помітила великий приплив російських солдатів у південному місті. За її словами, вони окупували школи, і вона бачила, як російські солдати рухалися зі зброєю та важкою артилерією до позицій у місті та навколо нього. У Наталії також є будинок за містом, і вона сказала, що спостерігала, як російські літаки та гелікоптери літали над територією так низько, що можна було розгледіти намальовану на них літеру Z.

На початку грудня російські війська майже закрили всі доступи до міста та виїзду з нього. У полюванні на партизанів російські сили встановили кілька блокпостів і обшукують машини та людей. Якщо знаходять українську символіку чи зброю, навіть мисливську рушницю, мешканців ведуть на допити, а деяких затримують надовго. Водночас багато в’язнів зараз змушені допомагати копати окопи навколо Мелітополя.