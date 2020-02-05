Міністр освіти і науки Ганна Новосад відреагувала на інформацію про появу мема з Кіану Рівзом на сторінках підручника історії. Винен, на її думку, видавець.

Відповідний пост Новосад опублікувала на своїй сторінці в фейсбук.

Як повідомлялося раніше, в українському підручнику “Всесвітня історія” за 10 клас замість фото “Обід на хмарочосі” 1932 року помістили фотожабу з сумним Кіану Рівзом.

Хоча в книзі вказано, що вона рекомендована Міністерством освіти і науки України, голова МОН Анна Новосад заявила, що “не бачила жодного підручника без ляпів” й звинуватила в цьому видавців.

“Мемчик у підручнику замість оригінальної фотографії – це все, що потрібно знати про підхід багатьох видавців до створення та верстки підручників. На жаль, я ще не бачила у нас жодного підручника без ляпів, де поважається авторство всіх візуальних матеріалів (і не лише візуальних), а підхід до викладу інформації логічний та сприяє кращому навчанню”, — написала вона.

Також Новосад повідомила, що в міністерстві вже придумали спосіб вирішення цієї проблеми.

“Ми пішли найбільш кардинальним шляхом – жорстка реорганізація ІМЗО, що сьогодні проводить останні експертизи підручників, та створення Українського інституту розвитку освіти, який має серйозно переглянути критерії відбору та експертизи”, — додала вона.