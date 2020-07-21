Про це вона повідомила в інтерв’ю телеведучій Наталії Влащенко на її YouTube-каналі. Варто зазначити, що інтерв’ю Мендель давала російською мовою.

“Тут є така скандальна точка, яка якось пов’язана з законом про мову, який був прийнятий в минулому, в недавньому. Ось тут буде трошки скандально. Я просто скажу такий факт. Сьогодні дуже прийнято говорити про те, що ми повинні фемінітіви використовувати в українській мові. у нас там є членкиня, послиня, прем’єрка і так далі. Цікаво, що в 2018 році Всесвітній банк видав дослідження, в якому було чітко сказано, що фемінітіви в мові підкреслюють, що є проблеми між статями і погано впливають саме на права жінок в суспільстві. Ось це цікавий момент. І той момент, коли світ фактично досліджує, як зрівняти право чоловіків і жінок, на жаль, ми, з якихось причин приймаємо закон, який безпосередньо абсолютно впливає на права жінок ввівши фемінітіви в мову “, – заявила вона.

Довідка. Фемінатіви (від лат. Femina – “жінка”), або фемінітіви, – іменники жіночого роду, які позначають жінок, утворені від однокореневих іменників чоловічого роду, що позначають чоловіків, і є парними до них. Зазвичай фемінатіви позначають професії, соціальну приналежність, місце проживання.

Раніше засновник партії “5.10” Геннадій Балашов на своєму каналі в YouTube розповів, що в урядовому кварталі ширяться чутки про те, що Мендель і Зеленський – коханці. Ще й надто, за його словами, є велика ймовірність, що прессекретарка президента вагітна від нього.

Юлія Мендель назвала фейком свою нібито вагітність від глави держави.