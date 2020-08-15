Мер міста Черкаси Анатолій Бондаренко закликав не допустити приїзду хасидів до Умані на традиційне святкування релігійного свята Рош ха-Шана, оскільки це може поставити під загрозу здоров'я всієї країни.

Про це він написав у Facebook.

На думку мера Черкас, приїзд хасидів до Умані може нести загрозу як для Черкаської області, так і для всієї України.

“Нас обурює історія з прийняттям рішення щодо хасидів. Виходить, українці зараз не мають права вільно відвідати Ізраїль і США, де рівень епідемічної загрози значно вищий ніж український. А ось місцеві громадяни мають право приїхати в українське місто і вільно святкувати тут релігійне свято”, – написав Бондаренко.

На його переконання, десятки тисяч хасидів, які щороку приїздять до Умані, можуть бути носіями коронавірусу COVID-19.

“Десятки тисяч людей, які можуть бути носіями COVID-19, вони несуть загрозу населенню не тільки Умані, Черкаської області, а й всієї України. Це порушує права українських громадян, ставить нас в несправедливе становище перед іноземцями”, – заявив чиновник.

Також він закликав втрутитися в ситуацію президента України Володимира Зеленського.

“Українцям забороняли свята, позбавляли права на роботу, на гідне життя, забороняли роботу культурних закладів, дозвілля. Але все це чомусь дозволено іноземним громадянам на території України. Ми вимагаємо справедливості”, – резюмував Бондаренко.

Нагадаємо, що іудейський новий рік святкується в Умані, тому що в місті похований цадик Нахман, могила якого є однією з найшанованіших святинь для представників Брацлавської течії хасидизму.