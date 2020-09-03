Про це йшлося в його інтерв’ю виданню “Українська правда”.
Журналісти пригадали, як у 2016 році під час “Маршу за життя та сімейні цінності” в Івано-Франківську міський голова Руслан Марцінків заявив, що гей не може бути патріотом.
“Перед виборами мене в ефірі “1+1″ запитали: чи може бути гей патріотом? Я сказав, що ні. Патріотом може бути тільки християнин, справжній патріот – той, хто вірить в Бога”, – цитувало Марцінківа місцеве видання “Курс“.
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Україна за три роки не виконала рекомендації Ради Європи щодо захисту прав представників ЛГБТ-спільноти та ромів.
Коли Марінківа перепитали чи змінилася його позиція за 4 роки, він заявив, що цього не сталося.
“Я не міняю свою думку. Гей не може бути патріотом”, — наголосив він.
- Зауважимо, Марцінків відомий також скандальними висловлюваннями на адресу представників ромської національності. Так у квітні він вимагав від поліції вивезти ромів на Закарпаття.
- Проти нього порушили кримінальну справу.