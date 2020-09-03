Про це йшлося в його інтерв’ю виданню “Українська правда”.

Журналісти пригадали, як у 2016 році під час “Маршу за життя та сімейні цінності” в Івано-Франківську міський голова Руслан Марцінків заявив, що гей не може бути патріотом.