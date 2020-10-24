Про це політик повідомив на своїй сторінці в Facebook.

“Коронавірус підкрався в найбільш незручний момент. Сьогодні отримав позитивний результат тесту. Робота мера під час пандемії, звичайно, передбачає постійний ризик. Спілкування з людьми, перевірка лікарень. Зокрема, регулярно бував і в інфекційних відділеннях, де лікують хворих на COVID-19” , – зазначив мер столиці.

Кличко уточнив, що “намагався берегтися” і, з огляду на специфіку своєї роботи, регулярно робив тести на коронавірус.

За словами політика, він почувається добре. Кличко уточнив, що йде на самоізоляцію і працюватиме з дому.

“Сьогоднішній (тест, – ред.), на жаль, – невтішний. Почуваюся добре. Але мушу піти на самоізоляцію. Працюватиму з дому. Будь ласка, не нехтуйте правилами і не ігноруйте загрозу! Бережіть себе!” – наголосив він.