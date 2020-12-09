Міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомив, що отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“Отримав позитивний тест на COVID-19. Йду на самоізоляцію – до відновлення і негативного результату”, – написав Труханов.

Він заявив, що контролюватиме служби міста в телефонному режимі.

“Ще раз прошу одеситів дотримуватися правил безпеки: носити маски, максимально обмежувати контакти, дотримуватися соціальної дистанції”, – додав мер.

Нагадаємо, напередодні Кабінет Міністрів ухвалив рішення про введення в Україні “карантину вихідного дня” вже з 14 листопада.

Проте у низці міст України місцева влада висловила незгоду з рішенням Кабінету Міністру та або заявила про відмову запроваджувати такі заходи, або про відтермінування їхнього запровадження. Так сталося у Львові, Одесі, Рівному, Слов’янську, Черкасах та Мукачеві.