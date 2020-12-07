Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

“Позитивний” ПЛР – несподіваний подарунок до Дня місцевого самоврядування. Але колись це мало статись. Вчора відчув незначну слабкість і першіння в горлі. Зранку здав аналізи – результат ви вже знаєте. Температури немає, тому працюю онлайн, поки мій лікар це дозволяє”, – написав Садовий.

Зазначимо, що міський голова Львова Андрій Садовий відмовлявся запроваджувати введений Кабінетом Міністрів “карантин вихідного дня” з жорсткими обмеженнями.

Нагадаємо, з 14 по 30 листопада в Україні діяв “карантин вихідного дня”. Виконком Львівської міськради ухвалив рішення, відповідно до якого до 30 листопада субота та неділя на території Львова оголошені робочими днями, аби уникнути карантину.

Окрім того Садовий виступив проти введення локдауну на різдвяні свята через “особливу атмосферу” у місті.