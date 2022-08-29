Про це повідомив міський голова в інтерв’ю Corriere della Sera.

Геннадій Труханов вважає, що треба діяти політично, бо “на кону життя мільйонів людей”.

“Я не хочу, щоб мене неправильно зрозуміли. Очевидно, я мрію повернутися до наших кордонів у 1991 році”, – заявив Труханов.

За його словами, треба крок за кроком домовлятися та шукати компроміси з Росією. Зокрема уникати конфронтацій та йти шляхом перемовин.

Міський голова впевнений, що президент країни-агресора Володимир Путін не відмовився від планів захоплення Одеси. На його думку, він одержимий цим містом, тому не буде його бомбардувати, як Харків. Навпаки у планах взяти місто цілим.

“Я – не песиміст, вірю, що ми в підсумку переможемо. Але війна залишається довгою, важкою. Наш наступ на Херсон йде повільно, і Путін продовжує сподіватися на оточення Одеси з півночі для з’єднання з “Придністров’ям”, – заявив Труханов.

Він підтвердив позицію проти демонтажу пам’ятника Катерині ІІ і додав, що це “не має сенсу”.

“Я проти знесення. Навіть якщо ми руйнуємо пам’ятники, історія не змінюється. Знаю, що зібрано петицію з 25 тисячами підписів, але я чекаю. З такою логікою мені також прибрати пам’ятник Пушкіну чи Гагаріну? Це не має сенсу”, – пояснив міський голова.